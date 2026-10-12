«Ильюшин финанс» сменила управляющую компанию на гендиректора Сергея Коносова

АО «ИФК» было зарегистрировано в Воронеже в 1999 году. В феврале 2024 года компания перерегистрировалась в Ульяновск. Основной вид деятельности — аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования. Уставный капитал — 35,6 млрд руб. Актуальная информация об учредителях не раскрывается. Ранее 48,4% акций компании принадлежали ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», 21,39% — структуре Внешэкономбанка ООО «ВЭБ капитал», еще 16,3% — ООО «ИФК авиаинвест». Среди других акционеров были авиакомпания АО «Ред вингс» (4,09%), ПАО «Ил» (1,24%), Национальный резервный банк (1,56%) и ряд миноритариев.