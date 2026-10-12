«Ильюшин финанс» сменила управляющую компанию на гендиректора Сергея Коносова
12.10.2026, 13:26
Гендиректором лизинговой компании АО «Ильюшин финанс Ко» (ИФК), зарегистрированной до 2024 года в Воронеже, стал Сергей Коносов. Ранее обществом управляло столичное ООО «Авиакапитал-сервис» (структура «Ростеха»). Это следует из данных Rusprofile.
Господин Коносов приступил к своим обязанностям с 9 октября. В ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о компаниях, учредителем или руководителем которых он ранее был.
«Ъ-Черноземье» направил запрос в ИФК с просьбой пояснить, что означают изменения в руководстве компании.
АО «ИФК» было зарегистрировано в Воронеже в 1999 году. В феврале 2024 года компания перерегистрировалась в Ульяновск. Основной вид деятельности — аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования. Уставный капитал — 35,6 млрд руб. Актуальная информация об учредителях не раскрывается. Ранее 48,4% акций компании принадлежали ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», 21,39% — структуре Внешэкономбанка ООО «ВЭБ капитал», еще 16,3% — ООО «ИФК авиаинвест». Среди других акционеров были авиакомпания АО «Ред вингс» (4,09%), ПАО «Ил» (1,24%), Национальный резервный банк (1,56%) и ряд миноритариев.
В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что ИФК получила в 2025 году чистую прибыль в 384 млн руб., что на 62% меньше, чем годом ранее (1 млрд руб.). При этом выручка компании выросла втрое — с 1,1 млрд до 3,5 млрд руб.