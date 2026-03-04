Выручка «Ильюшин финанс» в 2025 году выросла втрое на фоне падения прибыли

Лизинговая компания АО «Ильюшин финанс Ко» (ИФК, входит в «Ростех») получила в 2025 году чистую прибыль в 384 млн руб., что на 62% меньше, чем годом ранее (1 млрд руб.). При этом выручка компании выросла втрое — с 1,1 млрд до 3,5 млрд руб. Это следует из данных бухгалтерской отчетности общества, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

Рост выручки ИФК сопровождался заметным увеличением себестоимости продаж — почти в 18 раз, со 156 млн до 2,8 млрд руб. В то же время прибыль от продаж компании сократилась на 87%, с 617 млн до 83 млн руб., а прибыль до налогообложения — на 62%, с 846 млн до 547 млн руб.

Активы общества сократились на 7%, до 34 млрд руб., главным образом за счет уменьшения оборотных активов (–26%, до 19 млрд руб.). Внеоборотные активы компании при этом увеличились на 45%, до 15 млрд руб.

Дебиторская задолженность ИФК сократилась на 10%, с 7,6 млрд до 6,8 млрд руб. Кредиторская задолженность компании уменьшилась более заметно — на 40%, с 7,4 млрд до 4,4 млрд руб.

АО «ИФК» было зарегистрировано в Воронеже в 1999 году. В феврале 2024 года компания перерегистрировалась в Ульяновск. Основной вид деятельности — аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования. Уставный капитал — 35,6 млрд руб. Актуальная информация об учредителях не раскрывается. Ранее 48,4% акций компании принадлежали ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», 21,39% — структуре Внешэкономбанка ООО «ВЭБ капитал», еще 16,3% — ООО «ИФК авиаинвест». Среди других акционеров были авиакомпания АО «Ред вингс» (4,09%), ПАО «Ил» (1,24%), Национальный резервный банк (1,56%) и ряд миноритариев.

В марте 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Ильюшин финанс» взыскала с кипрской компании почти 10 млн евро.

Егор Якимов