Карьер наполнят содержанием
В Уфе хотят построить курорт с термальным комплексом
12.10.2026, 13:00
На берегу реки Уфы и затопленного карьера напротив микрорайона Сипайлово может появиться круглогодичная база отдыха. Как узнал «Ъ» ООО «Острова», входящее в группу компаний «100 квадратов, намерено построить гостевые дома, спортивные и смотровые площадки, глэмпинг, термы и, например, яхтовую стоянку. Два полуострова, отделенные проливом между рекой и карьером, предлагается соединить пешеходным мостом. Минимальный объем инвестиций составит 370 млн руб., а запуск всех трех очередей проекта ожидается не позднее 2034 года.
«Ъ» стали известны детали проекта прибрежного туристического комплекса, который планирует построить ООО «Острова» возле уфимского микрорайона Сипайлово. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии Уфы, 23 сентября горсовет назначил общественные обсуждения по вопросу выдачи компании разрешения на использование земельного участка площадью 13,2 га для туристического обслуживания и водного спорта.
Речь идет об участке в виде двух полуостровов между рекой Уфой и одним из четырех затопленных песчаных карьеров напротив микрорайонов Тужиловка и Сипайлово.
Сейчас правый полуостров покрыт зарослями, а на другом располагается «дикий» пляж, от которого идет грунтовая дорога в сторону садов в Зауфимье.
Генплан относит землю к незастроенным территориям естественных природных ландшафтов и разрешает использовать ее как территорию запаса или рекреационного и сельскохозяйственного назначения.
Свой проект развития территории компания «Острова» представила 31 октября прошлого года на инвестиционном часе в мэрии Уфы. 21 мая нынешнего года инициатива получила поддержку на аналогичном совещании на республиканском уровне, а через неделю минэкономразвития Башкирии включило ее в перечень приоритетных инвестиционных проектов.
ООО «Острова» зарегистрировано в 2025 году в Уфе. Учредителем является Аделя Султанова. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка компании составила 3,1 млн руб., чистая прибыль — 240 тыс. руб. Фирма входит в группу компаний «100 квадратов».
Как рассказал «Ъ» владелец группы компаний «100 квадратов» Динар Еникеев, на полуостровах планируется построить всесезонную базу отдыха с инфраструктурой: 84 гостевых дома вдоль береговой линии, пляж, яхт-клуб с причалами для маломерных судов, смотровая и спортивные площадки, детская игровая зона, теннисный корт. Также концепция предусматривает вертолетную площадку. Там же планируется открыть термальный комплекс с банями.
Для транспортной доступности необходимо создать подъездные пути со стороны Восточного выезда. В числе планов — организация трансфера от железнодорожного вокзала и аэропорта Уфы, а также запуск регулярного электрического речного транспорта по реке Уфе. Соединить два полуострова через пролив между рекой и карьером должен пешеходный мост.
Строительство будет вестись в три очереди. В первую очередь будет построена часть гостевых домиков, главное здание комплекса, столовая, спортивные площадки, бани, пирс, а также а также благоустроены глэмпинг с мангальной зоной и пляж.
Господин Еникеев пояснил, что сейчас идет детальная проработка окончательной концепции и подготовка к проектированию, проведению изысканий и последующим этапам. «Параллельно прорабатываются отдельные элементы будущей инфраструктуры, транспортные решения, функциональное зонирование территории и сценарии круглогодичного использования комплекса», — рассказал владелец группы компаний.
По соглашению с кабмином Башкирии, отметил Динар Еникеев, инвестор обеспечит бесплатный и свободный доступ к пляжу. Свободным — с обязательной регистрацией — планируется сделать и посещение территории.
Данный проект — не первая идея освоить участки между сипайловскими карьерами и рекой Уфой. В мае 2024 года ООО «Управляющая компания "Трехозерье"» анонсировало проект строительства базы отдыха на участке суши между двумя карьерами. На полученных без торгов в аренду 4 га «Трехозерье» планирует построить модульные апартаменты, заведения общепита, баню и пляж.
До 15 октября будут приниматься замечания и предложения к вопросу о выдаче компании «Острова» разрешения на изменение вида использования участка. По данным перечня инвестиционных проектов Башкирии, минимальная сумма вложений в проект составит 370 млн руб., крайний срок реализации — 2034 год.