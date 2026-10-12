Карьер наполнят содержанием

На берегу реки Уфы и затопленного карьера напротив микрорайона Сипайлово может появиться круглогодичная база отдыха. Как узнал «Ъ» ООО «Острова», входящее в группу компаний «100 квадратов, намерено построить гостевые дома, спортивные и смотровые площадки, глэмпинг, термы и, например, яхтовую стоянку. Два полуострова, отделенные проливом между рекой и карьером, предлагается соединить пешеходным мостом. Минимальный объем инвестиций составит 370 млн руб., а запуск всех трех очередей проекта ожидается не позднее 2034 года.