В Татарстане с 2027 года повысят оклады госслужащих на 10%
12.10.2026, 12:52
Со следующего года должностные оклады государственных гражданских служащих Татарстана планируется увеличить в 1,1 раза. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Согласно документу, оклад специалиста 3-го разряда младшей группы должностей составит 18,6 тыс. руб.
Кабинету министров республики поручается обеспечить финансирование расходов, а руководителям государственных органов — привести свои нормативные акты в соответствие с указом.