Пять лет у руля

Пять лет назад президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Он сменил на этом посту Дмитрия Миронова, ставшего помощником президента. Михаил Евраев сейчас является третьим по времени работы главой региона после Анатолия Лисицына (16 лет) и Дмитрия Миронова (5 лет и 2 месяца). О делах, инициативах и стиле управления — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».