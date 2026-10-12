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ЯрославльФото

Пять лет у руля

12 октября 2021 года Михаил Евраев возглавил Ярославскую область

12.10.2026, 14:24
Пять лет назад президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Он сменил на этом посту Дмитрия Миронова, ставшего помощником президента. Михаил Евраев сейчас является третьим по времени работы главой региона после Анатолия Лисицына (16 лет) и Дмитрия Миронова (5 лет и 2 месяца). О делах, инициативах и стиле управления — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
Михаил Евраев возглавил регион во время пандемии коронавируса, однако на публике почти всегда появлялся без маски
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Михаил Евраев возглавил регион во время пандемии коронавируса, однако на публике почти всегда появлялся без маски

Алла Чижова

Одной из первых крупных инициатив нового губернатора стала транспортная реформа. В общественном транспорте была введена безналичная оплата
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Одной из первых крупных инициатив нового губернатора стала транспортная реформа. В общественном транспорте была введена безналичная оплата

Правительство Ярославской области

За пять лет был практически полностью обновлен парк общественного транспорта. На фото Михил Евраев за рулем нового автобуса
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За пять лет был практически полностью обновлен парк общественного транспорта. На фото Михил Евраев за рулем нового автобуса

Правительство Ярославской области

В кадровом вопросе Михаил Евраев делал ставку как на приезжих специалистов, так и на местных управленцев и политиков. Востребован оказался и опыт первого губернатора Анатолия Лисицына
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В кадровом вопросе Михаил Евраев делал ставку как на приезжих специалистов, так и на местных управленцев и политиков. Востребован оказался и опыт первого губернатора Анатолия Лисицына

Эмин Джафаров / Коммерсантъ

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Михаил Евраев во время акции «Бессмертный полк», в которой он регулярно примает участие
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Михаил Евраев во время акции «Бессмертный полк», в которой он регулярно примает участие

Алла Чижова

11 сентября 2022 года Михаил Евраев был избран губернатором Ярославской области, набрав 82,31% голосов избирателей
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11 сентября 2022 года Михаил Евраев был избран губернатором Ярославской области, набрав 82,31% голосов избирателей

Пресс-служба правительства Ярославской области

Новый губернатор инициировал меры поддержки для участников СВО и ездил в расположение частей, в которых служат ярославцы
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Новый губернатор инициировал меры поддержки для участников СВО и ездил в расположение частей, в которых служат ярославцы

Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев охотно общается с прессой и жителями. Встречи с журналистами и блогерами, прямые линии с жителями длятся по несколько часов
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Михаил Евраев охотно общается с прессой и жителями. Встречи с журналистами и блогерами, прямые линии с жителями длятся по несколько часов

Пресс-служба правительства Ярославской области

Губернатор много ездит по области, в том числе один
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Губернатор много ездит по области, в том числе один

Пресс-служба правительства Ярославской области

Активное внимание Михаил Евраев уделяет дорожному строительству и ремонту
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Активное внимание Михаил Евраев уделяет дорожному строительству и ремонту

Пресс-служба правительства Ярославской области

На Дне города Ярославля на стадионе «Спартаковец»
11/2711/27

На Дне города Ярославля на стадионе «Спартаковец»

Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев и Никита Михалков на фестивале «В кругу семьи»
12/2712/27

Михаил Евраев и Никита Михалков на фестивале «В кругу семьи»

Пресс-служба правительства Ярославской области

С народным художником России Николаем Мухиным
13/2713/27

С народным художником России Николаем Мухиным

Правительство Ярославской области

Михаил Евраев увлекается шахматами, по его инициативе уроки шахмат были введены во всех школах области
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Михаил Евраев увлекается шахматами, по его инициативе уроки шахмат были введены во всех школах области

Правительство Ярославской области

С главой Переславского округа Дмитрием Зяблицким
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С главой Переславского округа Дмитрием Зяблицким

Правительство Ярославской области

Губернатор продолжил начинание Дмитрия Миронова по открытию зимних катков в Ярославле и распространил этот опыт на другие города
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Губернатор продолжил начинание Дмитрия Миронова по открытию зимних катков в Ярославле и распространил этот опыт на другие города

Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев активно контактирует с федеральным центром. Посещение строящейся поликлиники с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
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Михаил Евраев активно контактирует с федеральным центром. Посещение строящейся поликлиники с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Дни Ярославской области в Совете Федерации России. С сенатором Олегом Кувшинниковым
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Дни Ярославской области в Совете Федерации России. С сенатором Олегом Кувшинниковым

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Встреча с президентом Владимиром Путиным, который поддержал строительство третьего автомобильного моста в Ярославле
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Встреча с президентом Владимиром Путиным, который поддержал строительство третьего автомобильного моста в Ярославле

пресс-служба президента РФ

С мэром Москвы Сергеем Собяниным. Благодаря сотрудничеству с правительством столицы развивается железнодорожное сообщение Ярославля с Москвой
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С мэром Москвы Сергеем Собяниным. Благодаря сотрудничеству с правительством столицы развивается железнодорожное сообщение Ярославля с Москвой

Правительство Ярославской области