С 15 ноября в Ростовской области начнет действовать сезонный запрет на вылов рыбы

В местах аквакультуры, где выращивают определенные виды рыбы или раков, их отлов запрещён — зато разрешена добыча моллюсков и водных растений. Для рыбалки нельзя использовать незарегистрированные плавсредства, а передвижение на моторных лодках ограничено в определённых местах и периоды. В местах зимовки рыбы ограничения ужесточаются: в Таганрогском заливе Азовского моря рыбалка разрешена с берега или на расстоянии до 1,5 км от него. Подводная охота со спецоборудованием запрещена. Ловля возможна только с берега — на поплавочную удочку с одним крючком или спиннинг. Действовать ограничения будут до конца марта 2027 года.