С 15 ноября в Ростовской области начнет действовать сезонный запрет на вылов рыбы
12.10.2026, 12:17
В Ростовской области с 15 ноября вступит в силу сезонный запрет на вылов рыбы. Об этом сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.
В местах аквакультуры, где выращивают определенные виды рыбы или раков, их отлов запрещён — зато разрешена добыча моллюсков и водных растений. Для рыбалки нельзя использовать незарегистрированные плавсредства, а передвижение на моторных лодках ограничено в определённых местах и периоды. В местах зимовки рыбы ограничения ужесточаются: в Таганрогском заливе Азовского моря рыбалка разрешена с берега или на расстоянии до 1,5 км от него. Подводная охота со спецоборудованием запрещена. Ловля возможна только с берега — на поплавочную удочку с одним крючком или спиннинг. Действовать ограничения будут до конца марта 2027 года.
Полностью запрещено рыбачить: в Миусском лимане (от моста у Николаевки до автодорожного моста Таганрог — Мариуполь); в реке Дон — от Кочетовского гидроузла до зоны причала «Кочетовская», а также на расстоянии до 500 м ниже по течению от Николаевского и Константиновского гидроузлов в местах впадения нерестовых и миграционных каналов; в радиусе 500 м от тёплого канала Новочеркасской ГРЭС и устья реки Маныч; в рукаве Каланча — от западной границы хутора Дугино до места разделения на рукав Большая Кутерьма; на реках длиной до 10 км (с использованием моторных лодок);
Запрет также распространяется на территории: в радиусе 500 м от водосброса Болотовского водохранилища; в отдельных акваториях Цимлянского водохранилища — балках Большая Садковка, Малая Садковка, Куцая, Бугинская и заливе Балка Солёная; на реке Северский Донец — от пристани Усть-Быстрянской до переправы у станицы Бронницкой.
Кроме того, с 15 ноября по 31 марта запрещена ловля раков в реке Койсуг (от устья до впадения реки Чмутовой). Под запретом остаются и краснокнижные виды рыб — белуга азовская, шип, стерлядь, вырезуб обыкновенный, а также добыча их икры.