В аэропорту Оренбурга появилась кухня в комнате матери и ребенка
12.10.2026, 12:12
В новом терминале международного аэропорта им. Ю.А.Гагарина Оренбурга появилась кухня в комнате матери и ребенка. Данные сообщает пресс-служба воздушной гавани.
На территории нового пространства появились холодильник, микроволновая печь, чайник, кулер с горячей и холодной водой, раковина, столы, стулья, детские стульчики для кормления, а также специальные подогреватель и стерилизатор для бутылочек. Дополнительно в комнате появились спальня, игровая и постирочная.
Использование самой комнаты предназначено для пассажиров с детьми до 7 лет, для детей с ОВЗ — до 14 лет. Для прохода необходимо обратиться на стойку регистрации на первом этаже. Уточняется, что комнатой можно воспользоваться бесплатно и в любое время суток.
Ранее в аэропорту сообщали об установлении кресел в зале ожидания с портами для зарядки технических устройств (USB, Type-C, а также розетки).