В аэропорту Оренбурга появилась кухня в комнате матери и ребенка

Использование самой комнаты предназначено для пассажиров с детьми до 7 лет, для детей с ОВЗ — до 14 лет. Для прохода необходимо обратиться на стойку регистрации на первом этаже. Уточняется, что комнатой можно воспользоваться бесплатно и в любое время суток.