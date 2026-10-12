К отоплению подключены более 99% жилого фонда Челябинской области
12.10.2026, 11:59
В Челябинской области на 12 октября тепло подано в 99,98% жилищного фонда и 98,4% объектов социальной сферы. Сезон стартовал 5 октября, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.
В отдельных домах сохраняются сложности с равномерным прогревом помещений, подчеркивают в ведомстве. Это связано с необходимостью дополнительной настройки инженерных систем. Если батареи остаются холодными, необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу УК и подать заявку через приложение «Госуслуги Дом».