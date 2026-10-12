«Фосагро» планирует начать строительство логоцентра в Новосибирской области в 2027 году
12.10.2026, 11:40
Крупнейший производитель фосфорных удобрений — компания «Фосагро» — планирует построить логистический комплекс в Новосибирской области для обеспечения поставок и реализации продукции в Сибири, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов на оперативном совещании в понедельник, 12 октября.
По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты на рабочей встрече в министерстве сельского хозяйства. К реализации проекта компания намерена приступить в следующем году.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил правительству региона поддержать инициативу. «Нам важно иметь запасы на своей территории», — отметил глава области. Детали планируемого комплекса в «Фосагро» оперативно прокомментировать не смогли, запрос «Ъ» на момент сдачи материала остался без ответа.
В 2021 году ПАО «Фосагро» зарегистрировало в Новосибирске дочернюю структуру ООО «Фосагро-Сибирь». Предприятие занимается поставками и оптовой торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами. За последний год численность компании увеличилась на 31%, до 42 сотрудников. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 13,5 млрд руб., чистая прибыль — 782,6 млн руб.