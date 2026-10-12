«Фосагро» планирует начать строительство логоцентра в Новосибирской области в 2027 году

В 2021 году ПАО «Фосагро» зарегистрировало в Новосибирске дочернюю структуру ООО «Фосагро-Сибирь». Предприятие занимается поставками и оптовой торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами. За последний год численность компании увеличилась на 31%, до 42 сотрудников. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 13,5 млрд руб., чистая прибыль — 782,6 млн руб.