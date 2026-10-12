Шесть омичей привлекли к ответственности за публикацию кадров атаки БПЛА
12.10.2026, 11:38
В Омской области несколько местных жителей привлекли к административной ответственности за публикацию кадров атаки беспилотников на регион. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.
По данным органов госбезопасности, омичи разместили в Telegram и социальных сетях видеосъемку атаки дронов на Омский нефтеперерабатывающий завод. «За нарушение решения антитеррористической комиссии Омской области установленные лица привлечены к административной ответственности»,— говорится в сообщении.
Как пояснили «Ъ-Сибирь» в ведомстве, речь идет о шести жителях региона, которые разместили кадры атаки БПЛА на Омскую область 8 октября. В этот день режим беспилотной опасности в регионе был установлен примерно с 14:00 до 19:36 по местному времени. Один из дронов достиг северного промышленного узла Омска, сообщал губернатор Виталий Хоценко. По его словам, силы ПВО Минобороны РФ сбили большую часть беспилотников.
Как писал «Ъ-Сибирь», в июле этого года за публикацию кадров атаки БПЛА на НПЗ также к административной ответственности привлекли двух местных жителей.