Шесть омичей привлекли к ответственности за публикацию кадров атаки БПЛА

Как пояснили «Ъ-Сибирь» в ведомстве, речь идет о шести жителях региона, которые разместили кадры атаки БПЛА на Омскую область 8 октября. В этот день режим беспилотной опасности в регионе был установлен примерно с 14:00 до 19:36 по местному времени. Один из дронов достиг северного промышленного узла Омска, сообщал губернатор Виталий Хоценко. По его словам, силы ПВО Минобороны РФ сбили большую часть беспилотников.