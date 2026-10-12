В Казани рассчитывают экономить более 100 млн рублей в год на уличном освещении

В Казани до конца года планируют заменить более 20 тыс. уличных светильников. После обновления освещения город сможет ежегодно экономить свыше 11 млн кВт·ч электроэнергии и более 100 млн руб., сообщил генеральный директор «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов.