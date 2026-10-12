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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани рассчитывают экономить более 100 млн рублей в год на уличном освещении

До конца года в городе заменят более 20 тысяч уличных светильников

12.10.2026, 11:17
В Казани до конца года планируют заменить более 20 тыс. уличных светильников. После обновления освещения город сможет ежегодно экономить свыше 11 млн кВт·ч электроэнергии и более 100 млн руб., сообщил генеральный директор «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов.
В Казани рассчитывают экономить более 100 млн рублей в год на уличном освещении

В Казани рассчитывают экономить более 100 млн рублей в год на уличном освещении

Егор Снетков / Коммерсантъ

В городе идет четвертый этап программы модернизации освещения. Старые ртутные и натриевые светильники, многие из которых эксплуатировались более 20 лет, заменяют светодиодными.
По словам господина Нурмухаметова, после завершения программы в Казани практически не останется старых светильников.

Анна Кайдалова