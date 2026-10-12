В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Росгвардией пресекли деятельность группы, подозреваемой в организации незаконной миграции. Фигуранты, по версии следствия, зарабатывали на фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет. Об этом 12 октября сообщили в региональном управлении ФСБ.