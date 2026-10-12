В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
12.10.2026, 10:44
Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Росгвардией пресекли деятельность группы, подозреваемой в организации незаконной миграции. Фигуранты, по версии следствия, зарабатывали на фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет. Об этом 12 октября сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, участники группы организовали канал незаконной легализации иностранных граждан. Предполагаемая схема заключалась в фиктивной постановке приезжих на миграционный учет по месту пребывания в России.
По материалам УФСБ Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Фигурантам вменяют организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства.
Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Следственные действия продолжаются.