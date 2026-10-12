Ани Лорак, «Маргарита» и «Золушка»
Куда сходить в Ярославле с 12 по 18 октября
12.10.2026, 10:30
На этой неделе в Ярославле выступит Ани Лорак, на сцене Волковского театра покажут «Маргариту» и «Старый дом», а в КЗЦ «Миллениум» пройдут балетные спектакли «Золушка» и «Сотворение мира». Также в афише — джазовые интерпретации музыки Disney и концерты классической музыки. Самые интересные события — в подборке «Ъ-Ярославль».
Концерты
12 октября в Ярославской филармонии выступит Государственный академический камерный оркестр России. Начало в 18:00. 12+
В тот же день в КЗЦ «Миллениум» состоится концерт Ани Лорак с шоу «Аура». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 5,5 тыс. руб. 12+
14 октября в «Миллениуме» выступит оркестр штаба Ленинградского военного округа. Начало в 19:00. 6+
16 октября в арт-пространстве «Ваксман-центр» пройдет вечер джаза «Волшебный мир Диснея». Музыканты исполнят джазовые версии мелодий из мультфильмов Disney. В концерте примут участие саксофонист Данила Савичев, вокалист и клавишник Антон Васильев, бас-гитарист Владимир Переверзев, барабанщик Тимофей Суворов и вокалистка Александра Штерн. Начало в 19:00, билеты — от 1,2 тыс. руб. 6+
17 октября в Ярославской филармонии представят программу «Роковой поцелуй Тоски». Начало в 18:00, билеты — от 600 руб. 12+
В тот же день в «Ваксман-центре» состоится концерт Константина Снегова «Золотые шлягеры джаза и свинга». В программе — музыка Фрэнка Синатры, Дина Мартина и Перри Комо. Начало в 19:00, билеты — от 1 тыс. руб. 12+
18 октября в Ярославской филармонии пройдет концерт «Бах и Мендельсон. Диалоги». Начало в 18:00, билеты — от 800 руб.
В этот же день в КЗЦ «Миллениум» выступят Нео Классик Оркестр и хор с программой «Вселенная саундтреков в атмосфере 4000 свечей». Начало в 18:00, билеты — от 3 тыс. руб. 6+
Спектакли
12 октября в Доме актера имени Сергея Пускепалиса покажут спектакль «Официантка». Начало в 19:00, билеты — от 600 руб. 12+
13 и 14 октября на основной сцене Волковского театра представят спектакль «Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Начало в 18:30. 16+
В эти же дни в Ярославском театре юного зрителя покажут «Ревизора» Николая Гоголя. Начало в 18:30. 12+
15 октября в Волковском театре сыграют спектакль «Старый дом». Начало в 18:30. 16+
В тот же день в ТЮЗе покажут комедию «Примадонны». Начало в 18:30.
18 октября в Доме актера можно будет посмотреть спектакль «Женская логика». Начало в 14:00. Вечером, в 19:00, там же покажут постановку «Я-человек».
Балет
17 октября в КЗЦ «Миллениум» театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва представит «Золушку» на музыку Сергея Прокофьева. Начало в 12:00, стоимость билетов — от 300 руб. 0+
В 18:00 здесь же покажут балет «Сотворение мира» на музыку Андрея Петрова. В постановке классическая хореография сочетается со свободной пластикой. Билеты — от 300 руб. 16+
18 октября в «Миллениуме» представят балет «Спартак». Начало в 17:00, билеты — от 1 тыс. руб. 16+