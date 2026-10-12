Ани Лорак, «Маргарита» и «Золушка»

На этой неделе в Ярославле выступит Ани Лорак, на сцене Волковского театра покажут «Маргариту» и «Старый дом», а в КЗЦ «Миллениум» пройдут балетные спектакли «Золушка» и «Сотворение мира». Также в афише — джазовые интерпретации музыки Disney и концерты классической музыки. Самые интересные события — в подборке «Ъ-Ярославль».