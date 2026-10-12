Дефицит бюджета Уфы по итогам сентября сократился до 2,3 млрд рублей

Доходы бюджета Уфы с начала года составили 31,3 млрд руб., расходы — 33,6 млрд руб. Таким образом, дефицит за сентябрь сократился с 2,9 млрд до 2,3 млрд руб. Такие данные опубликованы на портале «Электронный бюджет».