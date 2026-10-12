Дефицит бюджета Уфы по итогам сентября сократился до 2,3 млрд рублей
По сравнению с прошлым годом доходы бюджета упали на 1,6%
12.10.2026, 10:16
Доходы бюджета Уфы с начала года составили 31,3 млрд руб., расходы — 33,6 млрд руб. Таким образом, дефицит за сентябрь сократился с 2,9 млрд до 2,3 млрд руб. Такие данные опубликованы на портале «Электронный бюджет».
Безвозмездные поступления составили ровно половину доходов города. Среди собственных доходов основным источником пополнения бюджета является НДФЛ, поступления которого превысили 8,4 млрд руб. Налоги на совокупный доход принесли 2,7 млрд руб., налог на имущество — 1,1 млрд руб.
Доходы от использования муниципальной собственности составили более 1,7 млрд руб.; большая часть из этой суммы получена за счет сдачи имущества в аренду.
По сравнению с январем — сентябрем прошлого года, доходы бюджета Уфы сократились на 1,6%. При этом собственные доходы уменьшились на 16,1%, безвозмездные поступления выросли на 18,9%.