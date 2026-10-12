Ростовская область стала лидером по зарплатам в агропромышленном комплексе России
12.10.2026, 10:14
Ростовская область возглавила рейтинг регионов России по медианной предлагаемой зарплате в агропромышленном комплексе. Об этом свидетельствуют данные анализа рынка труда, который провел Россельхозбанк.
Медианная предлагаемая зарплата в донском регионе составляет 106 тыс. рублей в месяц — это лучший показатель среди всех субъектов страны (в среднем по России — 82 тыс. рублей). По доле вакансий Ростовская область занимает третье место: на регион приходится 10% всех предложений по трудоустройству в АПК после Краснодарского края (22%) и Московской области (15%).
Всего по стране число предложений на платформе достигло в сентябре 2026 года 80 тыс. — на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года (67 тыс. в сентябре 2025-го). Наибольшую динамику прироста вакансий показали Северо-Кавказский (+32%), Южный (+28%), Дальневосточный (+25%) и Центральный (+24%) федеральные округа.
Самым востребованным остаётся спрос на агрономов: число вакансий по этой специальности за год выросло на 35%, а средняя зарплата прибавила 40% и достигла 100–120 тыс. рублей в месяц. В группу наиболее популярных специальностей также вошли машинисты-трактористы, комбайнёры, водители спецтехники, ветеринарные врачи, зоотехники, инженеры и технологи. Продолжает расти спрос и на IT-специалистов в АПК — работодатели ищут кандидатов, умеющих работать с базами данных, платформами и системами искусственного интеллекта.