Полицейским из вневедомственной охраны будут доплачивать по 10 тыс. рублей из бюджета Перми

Как указано в документе, такая мера поддержки будет действовать с 1 октября 2026 года по 21 декабря 2027 года. Выплаты будут производиться сотрудникам вневедомственной охраны, имеющим специальное звание полиции, непосредственно выполняющим служебные обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Перми.