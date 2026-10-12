Полицейским из вневедомственной охраны будут доплачивать по 10 тыс. рублей из бюджета Перми
12.10.2026, 10:10
Сотрудникам управления вневедомственной охраны по городу Перми — филиала «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю» будут ежемесячно выплачивать по 10 тыс. руб. Проект такого решения внесен в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным.
Как указано в документе, такая мера поддержки будет действовать с 1 октября 2026 года по 21 декабря 2027 года. Выплаты будут производиться сотрудникам вневедомственной охраны, имеющим специальное звание полиции, непосредственно выполняющим служебные обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Перми.
Расходы, связанные с предоставлением меры социальной поддержки, осуществляются за счет и в пределах средств городского бюджета.