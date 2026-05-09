Путин пообещал удовлетворить потребности Словакии в энергетике

Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах, пообещал президент Владимир Путин. Он заявил об этом на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы сейчас, только что, имели с вами возможность поговорить с глазу на глаз, я могу и здесь сказать: будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах»,— подчеркнул господин Путин.

Российский президент добавил, что Москва готова сотрудничать с Братиславой и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес. Господин Фицо согласился, что Словакия и Россия могут не ограничиваться сотрудничеством только в сфере энергетики.

«Мы получаем от вас значительные энергоресурсы, через "Турецкий поток", а также через нефтепровод "Дружба". Мы не можем ограничиваться сотрудничеством только в этой области»,— сказал словацкий премьер в начале встречи.

1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через Украину был остановлен. В феврале того же года Словакия начала получать российский газ через «Турецкий поток». В апреле 2026-го словацкая SPNZ допустила увеличение закупок газа из России.