Власти Приморья готовятся к возможному отражению налетов беспилотников
Мобильные огневые группы для нейтрализации атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начали формировать на предприятиях Приморского края, сообщила сегодня пресс-служба правительства региона.
«В огневые группы приглашаются мужчины, из числа работников предприятий, либо кандидаты, которые будут трудоустроены на предприятия, подлежащие защите»,— написано в пресс-релизе. Желающие вступить в огневые группы должны будут подписать контракт с Минобороны.
В феврале законодательное собрание Приморского края ввело штрафы за обнародование данных об атаках беспилотников и последствиях их ударов. За все время российско-украинского вооруженного конфликта об атаках беспилотников на территории Приморья официально не сообщалось.
Формирование мобильных огневых групп в Приморье и введение штрафов за распространение информации об атаках беспилотников происходит на фоне увеличения числа инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в различных регионах России, особенно приграничных. В частности, в течение 2025-2026 годов Минобороны РФ регулярно сообщало об уничтожении и перехвате БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Калужской, Орловской, Воронежской, Смоленской областями и Краснодарским краем. Например, в ночь на 5 сентября 2025 года над территорией России были сбиты 92 беспилотника, включая 13 над Ростовской и 11 над Калужской областями. В ночь на 7 мая 2026 года средства ПВО перехватили и уничтожили 347 БПЛА над 18 регионами РФ и акваториями, включая Краснодарский край и Ростовскую область.