В челябинском аэропорту задерживаются вылет и прилет девяти рейсов
12.10.2026, 10:03
Девять рейсов не смогли вовремя вылететь в Челябинск или из Челябинска 12 октября. Информация отражена на онлайн-табло городского аэропорта.
Задержаны три рейса из Челябинска в Батуми, Сургут и Москву на 3–13 часов. Вернуться в столицу Южного Урала не смогли вовремя самолеты из Батуми, Сургута, Москвы, Сочи, Хургады и Антальи. Задержки составили от трех до 16 часов.
Москву и Сочи в ночь на 12 октября вновь атаковали беспилотники.