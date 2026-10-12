В челябинском аэропорту задерживаются вылет и прилет девяти рейсов

Задержаны три рейса из Челябинска в Батуми, Сургут и Москву на 3–13 часов. Вернуться в столицу Южного Урала не смогли вовремя самолеты из Батуми, Сургута, Москвы, Сочи, Хургады и Антальи. Задержки составили от трех до 16 часов.