В Предгорном округе Ставрополья спрос на глэмпинги вырос на 10%

В округе также продолжают развивать сопутствующую туристическую инфраструктуру. В частности, казачьи подворья, форелевые хозяйства, фермы с альпаками и страусами, аквакомплексы и площадки для рыбалки. Для привлечения автотуристов в Ставропольском крае разработали семь маршрутов. Два из них связывают достопримечательности региона с глэмпингами Предгорного округа. Маршрут «Горизонты России» протяженностью 270 км включает 25 точек показа, а «Жемчужина юга России» длиной около 100 км проходит через курорты Кавказских Минеральных Вод.