В Предгорном округе Ставрополья спрос на глэмпинги вырос на 10%
12.10.2026, 10:02
В Предгорном округе Ставропольского края турпоток в осенне-зимний период 2026 года вырос на 10% год к году. На фоне увеличения спроса местные предприниматели расширяют номерной фонд глэмпингов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
По итогам года общий турпоток в округе увеличился на 30%. Власти связывают спрос на глэмпинги с развитием экологического туризма и инфраструктуры. Отмечается, что такой формат позволяет увеличивать число мест размещения без существенного воздействия на природный ландшафт.
В округе также продолжают развивать сопутствующую туристическую инфраструктуру. В частности, казачьи подворья, форелевые хозяйства, фермы с альпаками и страусами, аквакомплексы и площадки для рыбалки. Для привлечения автотуристов в Ставропольском крае разработали семь маршрутов. Два из них связывают достопримечательности региона с глэмпингами Предгорного округа. Маршрут «Горизонты России» протяженностью 270 км включает 25 точек показа, а «Жемчужина юга России» длиной около 100 км проходит через курорты Кавказских Минеральных Вод.