Соцблок Саратовской области возглавит Татьяна Ерохина из «Единой России»

«В новой должности она будет курировать очень важные направления: здравоохранение и социальную сферу. В рамках работы в областной думе она ранее также была задействована по этому блоку. Учитывая ее опыт, уверен, что у нее получится выстроить эффективную работу»,— написал господин Бусаргин.