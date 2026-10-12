Соцблок Саратовской области возглавит Татьяна Ерохина из «Единой России»
12.10.2026, 10:00
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил депутату региональной думы Татьяне Ерохиной перейти в правительство. В качестве заместителя председателя она возьмет под контроль здравоохранение и социальную сферу, сообщил глава региона в своем Telеgram-канале.
«В новой должности она будет курировать очень важные направления: здравоохранение и социальную сферу. В рамках работы в областной думе она ранее также была задействована по этому блоку. Учитывая ее опыт, уверен, что у нее получится выстроить эффективную работу»,— написал господин Бусаргин.
Татьяна Ерохина — депутат облдумы нескольких созывов от «Единой России», ранее возглавляла саратовское региональное отделение партии. В парламенте она руководила комитетом по социальной политике, а также комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению. В мае 2024 года госпожа Ерохина сложила с себя полномочия вице-спикера думы, однако сохранила статус ключевого парламентария в регионе.