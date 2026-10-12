В Ростове Великом в ДТП с тягачом погиб водитель «ГАЗели»

По данным полиции, авария произошла в 5:47 в районе железнодорожного вокзала. Столкнулись тягач Mercedes с полуприцепом под управлением мужчины 1963 года рождения и «ГАЗель», за рулем которой находился мужчина 1964 года рождения. Водитель «ГАЗели» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.