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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Ярославль

В Ростове Великом в ДТП с тягачом погиб водитель «ГАЗели»

12.10.2026, 09:59
В Ростове Великом Ярославской области в результате столкновения с тягачом погиб водитель «ГАЗели». ДТП произошло утром 12 октября на 206-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры», сообщило УМВД по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

По данным полиции, авария произошла в 5:47 в районе железнодорожного вокзала. Столкнулись тягач Mercedes с полуприцепом под управлением мужчины 1963 года рождения и «ГАЗель», за рулем которой находился мужчина 1964 года рождения. Водитель «ГАЗели» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Антон Голицын