Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Волга

Самарцы задолжали за холодное водоснабжение более 1,6 млрд рублей

12.10.2026, 10:07
Долг самарцев за холодное водоснабжение и водоотведение превысил 1,6 млрд рублей, сообщили в «РСК-Самара».

Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Более 28 тысяч собственников квартир и частных домов не оплачивают услуги ХВС и канализации. Это нарушение жилищного законодательства, которое приводит к отключению услуг»,— отмечается в сообщении.
Потребителям, испытывающим финансовые сложности, в компании предлагают гасить задолженность поэтапно без применения ограничительных мер.