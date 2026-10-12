Самарцы задолжали за холодное водоснабжение более 1,6 млрд рублей
12.10.2026, 10:07
Долг самарцев за холодное водоснабжение и водоотведение превысил 1,6 млрд рублей, сообщили в «РСК-Самара».
«Более 28 тысяч собственников квартир и частных домов не оплачивают услуги ХВС и канализации. Это нарушение жилищного законодательства, которое приводит к отключению услуг»,— отмечается в сообщении.
Потребителям, испытывающим финансовые сложности, в компании предлагают гасить задолженность поэтапно без применения ограничительных мер.