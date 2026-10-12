Кировский район Самары возглавил Вячеслав Суслин
12.10.2026, 09:51
Главой Кировского района города Самары сегодня, 12 октября, назначен Вячеслав Суслин, сообщили в администрации города.
В конце сентября стало известно, что Игорь Рудаков покидает пост руководителя администрации Кировского района. Врио главы был назначен Вячеслав Ротерс.
Вячеслав Николаевич Суслин родился в Самарской области, выпускник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева по специальности «Ракетостроение». В 2013 году на базе ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» прошел профессиональную переподготовку по специальности «Мастер делового администрирования».
В 1994-2017 годах занимал руководящие должности в частных компаниях — работал коммерческим директором, директором, управляющим и заместителем директора. С 2018 года по октябрь 2026 года работал заместителем главы администрации Ленинского района Самары, курировал направления потребительского рынка и экономики района.