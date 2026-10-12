Кировский район Самары возглавил Вячеслав Суслин

В 1994-2017 годах занимал руководящие должности в частных компаниях — работал коммерческим директором, директором, управляющим и заместителем директора. С 2018 года по октябрь 2026 года работал заместителем главы администрации Ленинского района Самары, курировал направления потребительского рынка и экономики района.