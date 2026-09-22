Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков покинул свой пост

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков освобожден от своей должности с 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Врио главы администрации Кировского района назначен Вячеслав Ротерс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Дозвониться до Игоря Рудакова не удалось, однако глава района своей странице в «ВКонтакте» сообщил, что жители могут принять участие в опросе. В нем можно проголосовать, уходить ли чиновнику в отставку или остаться на своем посту.

«Вы знаете, что помимо должности главы администрации района я являюсь секретарем местного отделения партии Единая Россия. Поэтому ваш выбор я воспринимаю в том числе как оценку моей работы и работы нашей команды. Оценку, прямо скажу, не самую лестную, но это ваш голос, и я его слышу.

Я всегда был с вами честен. И сейчас, когда эмоции от выборов улеглись, хочу быть честным до конца. Я не хочу гадать о том, что вы думаете. Я не хочу, чтобы между нами были недомолвки.

Поэтому я запускаю здесь, на своей странице, прозрачный и открытый опрос. Это не игра в демократию, это искренний разговор. Уходить в отставку или оставаться? Голосование открытое. Полная легитимность. Мне нечего скрывать. Я готов принять любое ваше решение, каким бы оно ни было, потому что для меня главное — чтобы в районе был мир и порядок, а вы чувствовали, что ваше мнение — это закон. Решение будет зависеть от вас.