Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновской области завели дело за демонстрацию нацистской символики в колонии

12.10.2026, 09:52
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Фигурант ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Купить фото
По данным следствия, фигурант дела в помещении отряда исправительного учреждения публично показывал другим осужденным изображения, сходные с нацистской символикой. Преступную деятельность пресекли следствие и полиция.

Георгий Портнов