В Ульяновской области завели дело за демонстрацию нацистской символики в колонии

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Фигурант ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Об этом сообщает региональное СУ СКР.