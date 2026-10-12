В Ульяновской области завели дело за демонстрацию нацистской символики в колонии
12.10.2026, 09:52
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Фигурант ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
По данным следствия, фигурант дела в помещении отряда исправительного учреждения публично показывал другим осужденным изображения, сходные с нацистской символикой. Преступную деятельность пресекли следствие и полиция.