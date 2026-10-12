Спикер Госдумы раскритиковал руководство СГУ за предаварийный корпус

Здание, в котором готовят учителей музыки, хореографов и искусствоведов, десятилетиями не видело капитального ремонта: кровля протекает, подвальные помещения, где размещены учебные аудитории, затоплены. При этом факультет остаётся одним из наиболее востребованных в вузе: конкурс на направление «Хореография» составляет 15 человек на место.