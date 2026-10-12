Спикер Госдумы раскритиковал руководство СГУ за предаварийный корпус
12.10.2026, 09:47
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратов подверг критике руководство Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) им. Н. Г. Чернышевского. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».
Поводом стало состояние учебного корпуса факультета искусств Педагогического института вуза, признанного предаварийным. По данным спикера, в штатном расписании университета отсутствуют проректоры, отвечающие за содержание и ремонт зданий.
Здание, в котором готовят учителей музыки, хореографов и искусствоведов, десятилетиями не видело капитального ремонта: кровля протекает, подвальные помещения, где размещены учебные аудитории, затоплены. При этом факультет остаётся одним из наиболее востребованных в вузе: конкурс на направление «Хореография» составляет 15 человек на место.
«Здание разрушается, а вы отвечаете за то, чтобы каждая школа была укомплектована учителями музыки. А условия собираемся создавать для того, чтобы готовились учителя музыки?» — заявил господин Володин, обращаясь к руководству университета.
Отдельно спикер указал на отсутствие в структуре СГУ проректоров по содержанию, ремонту и строительству зданий. По его словам, соответствующие должности остаются вакантными, что делает невозможным системное решение накопленных инфраструктурных проблем. Господин Володин назвал подобный подход «недопустимым» и поручил ректорату в кратчайшие сроки подготовить проектную документацию и определить приоритеты развития вуза, пообещав содействие в привлечении финансирования.
В ноябре 2024 года Вячеслав Володин уже поручал ректорам СГУ и Вавиловского университета сформировать комплексные программы ремонта учебных корпусов и общежитий, взяв вопрос на личный контроль.