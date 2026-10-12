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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На Дону за неделю зарегистрировали 115 пожаров — на 44% больше, чем годом ранее

12.10.2026, 09:37
За неделю в Ростовской области зарегистрировано 115 пожаров — на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожарно-спасательные подразделения 29 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий; погибли три человека. На землях лесного фонда ликвидированы два пожара на общей площади 3,7 га.
На водных объектах области зарегистрировано одно происшествие с гибелью человека. Чрезвычайных ситуаций на территории региона за неделю не зарегистрировано.

Мария Хоперская