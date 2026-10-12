Властям Удмуртии поступило свыше 1 тысяч жалоб на работу электронных дневников
Неполадки возникли во всех регионах, где внедрили приложение
12.10.2026, 09:25
Более 1 тыс. жителей Удмуртии пожаловались на работу электронного дневника в приложении «Госуслуги Моя школа». Об этом врио главы республики Ольга Абрамова рассказала на аппаратном совещании.
По словам министра образования и науки Удмуртии Риммы Бяковой, неполадки возникли во всех 20 регионах РФ, где внедрили приложение. Устранением сбоев занимаются федеральные ведомства.
«Что необходимо сделать каждому родителю: создать карточку ребенка в своем личном кабинете, полностью ее заполнить для проверки со стороны “Госуслуг” <...> Второе — ребята старше 14 лет могут самостоятельно создавать карточки, но обязательно должна быть проверка МФЦ»,— сказала министр.
Напомним, с этого года Удмуртия вошла в список 20 пилотных регионов, где старые региональные электронные дневники и журналы перенесли в «Госуслуги Моя школа». Врио главы республики Ольга Абрамова призвала чиновников и глав муниципалитетов продвигать этот цифровой продукт в массы «своим примером».