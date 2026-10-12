Властям Удмуртии поступило свыше 1 тысяч жалоб на работу электронных дневников

«Что необходимо сделать каждому родителю: создать карточку ребенка в своем личном кабинете, полностью ее заполнить для проверки со стороны “Госуслуг” <...> Второе — ребята старше 14 лет могут самостоятельно создавать карточки, но обязательно должна быть проверка МФЦ»,— сказала министр.