Приложение «Госуслуги Моя школа» скачали в Удмуртии свыше 90 тысяч раз

Жители Удмуртии 91,9 тыс. раз скачали приложение для школьников и родителей «Госуслуги Моя школа». Об этом сообщили в минцифры республики. С 1 сентября электронный дневник стал доступен только в этом сервисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Цифровой сервис запустили в мае 2025 года. Среди функций — отслеживание расписания и успеваемости ученика, информация о школьном питании, сведения об индивидуальных достижениях, цифровое портфолио, конструктор уроков для учителей и др.

Удмуртия вошла в список 20 пилотных регионов, где старые региональные электронные дневники и журналы перенесли в «Госуслуги Моя школа». Врио главы республики Ольга Абрамова призвала чиновников и глав муниципалитетов продвигать этот цифровой продукт в массы «своим примером».