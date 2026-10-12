Обвиняемых в стрельбе в Березовском оштрафовали на 600 тыс. рублей

В Березовском городской суд назначил штрафы по 900 тыс. руб. местных жителей Николаю Фоосу и Александру Черепанову, которые обвинялись в перестрелке у кафе. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, с учетом времени под стражей сумма уменьшена до 600 тыс. руб. каждому.