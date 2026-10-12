Обвиняемых в стрельбе в Березовском оштрафовали на 600 тыс. рублей
12.10.2026, 09:08
В Березовском городской суд назначил штрафы по 900 тыс. руб. местных жителей Николаю Фоосу и Александру Черепанову, которые обвинялись в перестрелке у кафе. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, с учетом времени под стражей сумма уменьшена до 600 тыс. руб. каждому.
Следствие установило, что в ночь на 11 октября 2025 года они ссорились около кафе, мешая дорожному движению. После этого они открыли стрельбу и сильно напугали прохожих.
Жители признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия и насилия (ч.2 ст. 213 УК РФ). При этом прокуратура отказалась от обвинения Александра Черепанова в покушении на убийство (ч.2 ст. 213 УК РФ). Дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.