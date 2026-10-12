В Ярославле отменили аукцион по продаже бывшего здания минфина

Особняк площадью 1,2 тыс. кв. м вместе с земельным участком площадью 911 кв. м неоднократно выставляли на продажу, однако желающих приобрести его не находилось. До декабря 2025 года в здании размещалось региональное министерство финансов. «Торговый дом Вахрамеева» включен в реестр памятников истории и культуры в 1986 году.