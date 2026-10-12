В Ярославле отменили аукцион по продаже бывшего здания минфина
12.10.2026, 08:56
Министерство имущественных отношений Ярославской области отменило аукцион по продаже бывшего здания регионального министерства финансов — объекта культурного наследия «Торговый дом Вахрамеева». Об этом сообщает ЯрНьюс.
Торги были назначены на 9 октября. Здание на пересечении улиц Андропова и Нахимсона в центре Ярославля оценили в 168,7 млн руб. Одновременно утратило силу распоряжение об условиях приватизации объекта.
Особняк площадью 1,2 тыс. кв. м вместе с земельным участком площадью 911 кв. м неоднократно выставляли на продажу, однако желающих приобрести его не находилось. До декабря 2025 года в здании размещалось региональное министерство финансов. «Торговый дом Вахрамеева» включен в реестр памятников истории и культуры в 1986 году.
Причины отмены аукциона не уточняются. По данным ЯрНьюс, среди возможных вариантов дальнейшего распоряжения зданием — повторная оценка стоимости или передача помещений в аренду с сохранением объекта в региональной собственности.