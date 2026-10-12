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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

В результате ударов ВСУ шесть мирных жителей ранены в Белгородской области

12.10.2026, 08:51
По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию региона 130 раз. В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали шесть человек, в том числе двое подростков в возрасте 15 и 13 лет. Двое из пострадавших госпитализированы. Также стало известно о гибели мужчины в результате атаки, произошедшей 10 октября в Валуйском округе.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • В оперативном штабе Белгородской области уточнили, что 15-летний мальчик и 13-летняя девочка пострадали в результате атаки дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Подростков доставили в местную ЦРБ, а после оказания медпомощи транспортировали в детскую областную клиническую больницу. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. У мальчика диагностированы акубаротравма и ожог предплечья, у девочки — только акубаротравма.

  • Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Совершено четыре обстрела с применением артиллерии. Восемь раз взрывные устройства были сброшены с БПЛА. Сбиты и подавлены 92 беспилотника.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. На территории Черноземья, кроме Белгородской области, дроны были ликвидированы в Курской области.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки территория Белгородской области также была атакована 130 раз. В шести округах — Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Ивнянском, Ракитянском и Шебекинском — получили ранения 16 человек.

Денис Данилов