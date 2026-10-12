В результате ударов ВСУ шесть мирных жителей ранены в Белгородской области
В оперативном штабе Белгородской области уточнили, что 15-летний мальчик и 13-летняя девочка пострадали в результате атаки дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Подростков доставили в местную ЦРБ, а после оказания медпомощи транспортировали в детскую областную клиническую больницу. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. У мальчика диагностированы акубаротравма и ожог предплечья, у девочки — только акубаротравма.
Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Совершено четыре обстрела с применением артиллерии. Восемь раз взрывные устройства были сброшены с БПЛА. Сбиты и подавлены 92 беспилотника.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. На территории Черноземья, кроме Белгородской области, дроны были ликвидированы в Курской области.