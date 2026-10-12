В результате ударов ВСУ шесть мирных жителей ранены в Белгородской области

По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию региона 130 раз. В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали шесть человек, в том числе двое подростков в возрасте 15 и 13 лет. Двое из пострадавших госпитализированы. Также стало известно о гибели мужчины в результате атаки, произошедшей 10 октября в Валуйском округе.