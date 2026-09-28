Арестованная в США за авиадебош россиянка попросила отпустить ее из-под стражи

Защита гражданки России Кристины Кедышевой, арестованной в США после инцидента на борту самолета United Airlines, подала ходатайство об освобождении подзащитной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы штата Мэн.

Адвокат просит отпустить россиянку на время слушаний, вернуть изъятый мобильный телефон и разрешить участие в заседаниях удаленно. По мнению защиты, пребывание ответчицы на свободе не представляет угрозы для общества. Следующее заседание по делу назначено на 28 сентября.

Кристину Кедышеву задержали после инцидента 8 сентября на рейсе UA18 из Милана в Ньюарк. Как следует из судебных документов, летевшая первым классом россиянка вела себя агрессивно, не выполняла указания экипажа и приблизилась к ручке задней двери лайнера. Несколько членов экипажа и пассажиров удерживали ее до посадки. Самолет совершил незапланированную посадку в Бангоре (штат Мэн). Женщине предъявили обвинения во вмешательстве в работу экипажа и нападении.