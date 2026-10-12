В Челябинске на северо-западе отключат холодную воду в 260 домах на сутки

Ресурса не будет с 10:00 14 октября до 10:00 15 октября. Ограничения коснутся улиц 40-летия Победы, 250-летия Челябинску, Академика Королева, Академика Макеева, Академика Сахарова, Архитектора Александрова, Братьев Кашириных и Гидрострой. Также воды не будет на улицах Гостевая, Заводская, Молодогвардейцев, Наркома Малышева, Парковая, Салавата Юлаева, Северная, Степная, Тополиная, Университетская Набережная, Чичерина и Центральная. На Степной воду отключат и в частном секторе. Кроме того, возможно снижение давления в системе пятиэтажных домов в кварталах, ограниченных улицами: Братьев Кашириных — Косарева — Университетская Набережная — Молодогвардейцев; Комсомольский проспект — Красного Урала — проспект Победы — Пионерская; Комсомольский проспект — Чайковского — Куйбышева — Пионерская.