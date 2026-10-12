Свердловская область стала второй в РФ по количеству участков в зонах затопления

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту территорий от негативного воздействия вод. Закон вводит прямой запрет на строительство капитальных объектов в зонах затопления и подтопления (за исключением самой инженерной защиты). Это позволит предотвратить появление нового жилья в опасных зонах.