Свердловская область стала второй в РФ по количеству участков в зонах затопления
12.10.2026, 08:29
По количеству земельных участков в зонах подтопления и затопления Свердловская область заняла второе место в России, передает «РИА Новости». В регионе всего 196 541 такой участок, на 42 223 из них находятся здания.
Согласно данным сервиса по проверке земельных участков ГИСЛС, полностью или частично в границах установленных зон затопления и подтопления в 84 регионах находится 3,75 млн земельных участков, 2,57 млн из них — без зданий (69%). Лидером рейтинга стал Краснодарский край, третье место занял Дагестан.
В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту территорий от негативного воздействия вод. Закон вводит прямой запрет на строительство капитальных объектов в зонах затопления и подтопления (за исключением самой инженерной защиты). Это позволит предотвратить появление нового жилья в опасных зонах.
Летом Свердловская область столкнулась с аномальным количеством осадков. Дожди в регионе шли с июня по июль, из-за этого десятки муниципалитетов столкнулись с подтоплениями. В Екатеринбурге 2026 год стал самым влажным в истории наблюдений.