Для челябинской ТЭЦ-2 хотят поставить паровую турбину за 2,7 млрд рублей

Подрядчику предстоит выпустить и привезти на объект турбину со вспомогательным оборудованием, после чего смонтировать и запустить ее, проинструктировав персонал. Номинальная мощность оборудования должна составлять 60 МВт. Выполнить работы необходимо не позднее чем через 29 месяцев после направления уведомления заказчику. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 октября, итоги подведут 3 ноября.