Для челябинской ТЭЦ-2 хотят поставить паровую турбину за 2,7 млрд рублей
12.10.2026, 08:17
ПАО «Форвард Энерго» объявило аукцион на изготовление и поставку паровой турбины для ТЭЦ-2 Челябинска. Начальная цена контракта составляет 2,7 млрд руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит выпустить и привезти на объект турбину со вспомогательным оборудованием, после чего смонтировать и запустить ее, проинструктировав персонал. Номинальная мощность оборудования должна составлять 60 МВт. Выполнить работы необходимо не позднее чем через 29 месяцев после направления уведомления заказчику. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 октября, итоги подведут 3 ноября.