Гендиректором сети «Крошка Картошка» стала Татьяна Кох
12.10.2026, 08:31
В ООО «Крошка Картошка», управляющем одноименной сетью закусочных, 8 октября сменился руководитель, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. На смену Сергею Зайцеву, проработавшему на должности гендиректора с января 2022 года, пришла Татьяна Кох. Сергей Зайцев ранее работал в ресторанном холдинге «Росинтер Ресторантс» (сети «Шикари», TGI Fridays, IL Patio). Он возглавлял коллегиальный исполнительный орган компании. Татьяна Кох — также выходец из «Росинтер Ресторантс». Она работала в компании операционным директором по Сибири.
В «Крошке Картошке» сообщили “Ъ”, что господин Зайцев сосредоточится на вопросах развития бренда, а новый гендиректор — на операционной деятельности кафе. Изменение стратегии и другие кадровые перестановки в топ-менеджменте не планируются, уточнили в сети.
«Крошка Картошка» работает с 1998 года. Сейчас, по собственным данным, управляет более 250 точками по всей России и СНГ. По данным Infoline, в первой половине этого года компания закрыла восемь заведений, их общее число достигло 247 точек. Более половины точек открыты партнерами по франшизе. Выручка ООО «Крошка Картошка» в 2025 году сократилась на 5% год к году, до 1,87 млрд руб., чистый убыток составил 2,7 млн руб. против прибыли в размере 21,7 млн руб. годом ранее. Владельцем компании выступает Виталий Науменко.