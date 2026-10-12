Гендиректором сети «Крошка Картошка» стала Татьяна Кох

«Крошка Картошка» работает с 1998 года. Сейчас, по собственным данным, управляет более 250 точками по всей России и СНГ. По данным Infoline, в первой половине этого года компания закрыла восемь заведений, их общее число достигло 247 точек. Более половины точек открыты партнерами по франшизе. Выручка ООО «Крошка Картошка» в 2025 году сократилась на 5% год к году, до 1,87 млрд руб., чистый убыток составил 2,7 млн руб. против прибыли в размере 21,7 млн руб. годом ранее. Владельцем компании выступает Виталий Науменко.