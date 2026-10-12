Суд взыскал с мэрии Челябинска 360 тыс. рублей для пострадавших от собак детей
12.10.2026, 07:59
Ленинский районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании с городской администрации компенсации морального вреда в пользу пяти несовершеннолетних, пострадавших от нападений бродячих собак. Общая сумма выплат составила 360 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе проверки надзорное ведомство установило, что в феврале и марте этого года на территории Ленинского района было зафиксировано пять случаев нападения безнадзорных животных на детей в возрасте от восьми до 15 лет. Инциденты произошли на улицах Агалакова, Дзержинского, Прохладной и Новороссийской.
Прокуратура пришла к выводу, что нападения стали следствием ненадлежащего исполнения полномочий по организации отлова животных без владельцев, которые закреплены за органами местного самоуправления. Ведомство обратилось в суд с исками в интересах пострадавших.
По решению суда в пользу каждого ребенка взысканы компенсации в размере от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры района.