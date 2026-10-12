Суд взыскал с мэрии Челябинска 360 тыс. рублей для пострадавших от собак детей

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что в феврале и марте этого года на территории Ленинского района было зафиксировано пять случаев нападения безнадзорных животных на детей в возрасте от восьми до 15 лет. Инциденты произошли на улицах Агалакова, Дзержинского, Прохладной и Новороссийской.