Челябинский «Капиталстрой» оштрафовали за передачу взятки его учредителем
12.10.2026, 07:53
ООО «Капиталстрой» признано виновным в незаконном вознаграждении от имени компании, которое совершил учредитель Ромик Варданян (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). Организацию оштрафовали на 10 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Установлено, что в 2019–2025 годах Ромик Варданян передал начальнику отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску взятку в виде оказания услуг имущественного характера на общую сумму свыше 2 млн руб. Взамен полицейский не привлекал к административной ответственности сотрудников организации за нарушения правил дорожного движения. Прокуратура возбудила дело, чтобы привлечь к административной ответственности компанию. Предприятие оштрафовали на 10 млн руб.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе 2026 года Центральный районный суд Челябинска признал виновным директора ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна в даче взятки бывшему начальнику ГАИ регионального центра Александру Гайде (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 20,1 млн руб.