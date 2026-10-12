Челябинский «Капиталстрой» оштрафовали за передачу взятки его учредителем

Установлено, что в 2019–2025 годах Ромик Варданян передал начальнику отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску взятку в виде оказания услуг имущественного характера на общую сумму свыше 2 млн руб. Взамен полицейский не привлекал к административной ответственности сотрудников организации за нарушения правил дорожного движения. Прокуратура возбудила дело, чтобы привлечь к административной ответственности компанию. Предприятие оштрафовали на 10 млн руб.