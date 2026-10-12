На Дону вакцинируют животноводов из-за угрозы птичьего гриппа и АЧС

При планировании мероприятий на 2027 год рекомендовано предусмотреть вакцинацию животных против ряда опасных инфекций и лабораторные исследования. Кроме того, к 1 декабря необходимо обеспечить вакцинацию от гриппа не менее 75% работников животноводческой отрасли, относящихся к группам риска.