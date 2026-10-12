На Дону вакцинируют животноводов из-за угрозы птичьего гриппа и АЧС
12.10.2026, 07:52
В Ростовской области усилят ветеринарный контроль и проверят личные подсобные хозяйства, содержащие более 200 голов скота. Кроме этого, планируют привить 75% работников животноводческих хозяйств. Такие поручения утверждены по итогам заседания специальной комиссии по борьбе с особо опасными заболеваниями животных. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
До конца ноября птицеводческие и свиноводческие предприятия должны провести исследования на высокопатогенный грипп птиц и африканскую чуму свиней. Также предусмотрены мониторинг диких животных, вакцинация собак и кошек против бешенства и усиление контроля за перемещением животных и животноводческой продукции.
Муниципалитетам поручено проверить биологическую безопасность хозяйств и провести разъяснительную работу о недопустимости сокрытия случаев заболеваний и падежа животных.
При планировании мероприятий на 2027 год рекомендовано предусмотреть вакцинацию животных против ряда опасных инфекций и лабораторные исследования. Кроме того, к 1 декабря необходимо обеспечить вакцинацию от гриппа не менее 75% работников животноводческой отрасли, относящихся к группам риска.
Документ предусматривает профилактические меры и усиление контроля, но не содержит сведений о новых вспышках заболеваний в регионе.