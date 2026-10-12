В Ростове-на-Дону восстановили водоснабжение после аварии на 3-й Кольцевой

Накануне утром, 11 октября, из-за аварии подачу воды ограничили на территории границ улиц МОПРа, Балакирева, Стачки, Республиканской и Вагулевского. Изначально восстановить водоснабжение планировали к 17:00 11 октября, однако из-за увеличения объема работ срок перенесли на полночь.