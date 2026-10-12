В Ростове-на-Дону восстановили водоснабжение после аварии на 3-й Кольцевой
12.10.2026, 07:50
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону восстановили водоснабжение после аварийного ремонта на улице 3-й Кольцевой. Работы завершили в 6:00 12 октября, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Накануне утром, 11 октября, из-за аварии подачу воды ограничили на территории границ улиц МОПРа, Балакирева, Стачки, Республиканской и Вагулевского. Изначально восстановить водоснабжение планировали к 17:00 11 октября, однако из-за увеличения объема работ срок перенесли на полночь.
На время ремонта для жителей организовали подвоз технической воды двумя автоцистернами.