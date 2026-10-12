В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе ожидаются отключения электроэнергии
12.10.2026, 07:49
Плановые отключения электроэнергии в Ростове-на-Дону затронут десятки улиц и переулков города. Работы начнутся в понедельник, 12 октября, и продлятся до пятницы, 16 октября, о чем свидетельствуют данные графика «Донэнерго».
Ограничения коснутся следующих адресов: 12 октября, 9:00–17:00. Улица 30-летия Октября, дома 101–185, 168–252; улица Задонская, 29–69; улица Пескова, 184–188; улица Учебная, 1–29, 41–49; переулок Грибоедовский, 2; переулок Чувашский.
12–13 октября, 9:00–17:00. Улица Калужская, 2–78, 1–99; улица Глинки, 51–93, 54–94 и 2–52, 1–51; улица Мурманская, 54–94, 47–87 и 2–52, 3–41; улица Днепропетровская, 7–35, 8; улица Т. Дона, 47–59; улица Арефьева, 56–68, 45–69; проспект 20 лет Октября, 2–24, 1–77 и ряд других адресов.
12–16 октября, ежедневно 9:00–17:00. Улица Медногорская, 2–68; улица Абаканская, 51–75; улица Щербакова, 100–116; улица Арефьева, 87–101, 86–92; переулок Орехово-Зуевский, 1–11, 2–8; улица Лесозащитная, 1–23, 2–30 и 94–144, 61–127; улица Печерская, 1–31, 2–36; улица Двинская, 1–15, 32–46 и 37–69, 66–94; улица 26 Июня, 100–162, 107–163; улица Печорская, 68–132, 83–149; улица Брянская, 1–13, 2–12 и 33–41, 30–42; переулок Сочинский, 1–43, 2–52; улица Дундича, 55–67, 62–78 и ряд других улиц.
14–15 октября, 9:00–18:00. Улица Андрея Сладкова, 140–172; улица Манежная, 60–92, 67–101; улица Петрозаводская, 1–25, 2–22, 28–56, 27–51, 66/47, 45/73; улица Рижская, 21–95, 68–116; улица Содружества, 2–30, 5–7; улица Череповецкая, 47–79, 48–80; улица Калинина, 168–192, 147–177.
16 октября, 9:00–17:00. Улица Ленинаканская, 4–14, 3–13; улица Баграмяна; улица Южная; переулок Дубовский; улица Амиряна, 9:00–16:00. Улица Большая Садовая, дома 68–70 и 76; улица Шаумяна, дома 55 и 84; переулок Семашко, дом 38.
В компании отключения связывают с плановым обслуживанием оборудования и советуют горожанам заранее ознакомиться с расписанием.