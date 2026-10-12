Красная икра в Ростовской области подорожала на 41%, продажи сократились
12.10.2026, 07:39
Медианная стоимость килограмма натуральной красной икры в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года достигла 17,6 тыс. рублей — на 41% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Число покупок при этом снизилось на 11%. Об этом РБК Ростов сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
В сентябре медианная цена килограмма деликатеса достигла 18,8 тыс. рублей, прибавив 53% год к году. Спрос продолжил сжиматься: покупки сократились на 18%, средний чек — на 16%, до 3,3 тыс. рублей. В аналитическом центре такую динамику объясняют изменением потребительской модели: жители региона переориентировались на малую фасовку 100–150 г, тогда как годом ранее предпочтение отдавали упаковкам весом 300–500 г.
Лидером продаж в этом году, по данным «Чек Индекс», стала икра кеты и нерки, потеснившая горбушу, которая прежде занимала первое место по востребованности.