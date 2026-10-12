Красная икра в Ростовской области подорожала на 41%, продажи сократились

Медианная стоимость килограмма натуральной красной икры в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года достигла 17,6 тыс. рублей — на 41% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Число покупок при этом снизилось на 11%. Об этом РБК Ростов сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».