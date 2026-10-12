Краснодар и Сочи вошли в рейтинг городов с самыми высокими зарплатами

В целом по России динамичный рост заработных плат, наблюдавшийся в 2023–2024 годах, начал замедляться. По итогам 2025 года резкий рост сменился более умеренным. Средняя номинальная зарплата в стране составила 111,4 тыс. руб. Это на 12,5% больше, чем в 2024 году, и на 18,9% выше показателя 2023 года.