Краснодар и Сочи вошли в рейтинг городов с самыми высокими зарплатами
12.10.2026, 07:39
Краснодар занял 57-е место в рейтинге российских городов с самым высоким уровнем зарплат, а Сочи расположился на 76-й строчке. Средняя зарплата после вычета налогов в кубанской столице достигла 91,4 тыс. руб., в Сочи — 82,4 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования.
По данным рейтинга, в первом полугодии 2026 года средняя чистая зарплата в Краснодаре увеличилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение заработка и стоимости фиксированного потребительского набора в городе составило 3,3.
В Сочи средняя зарплата за первые шесть месяцев 2026 года выросла на 9,1% относительно того же периода 2025-го. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,97.
В целом по России динамичный рост заработных плат, наблюдавшийся в 2023–2024 годах, начал замедляться. По итогам 2025 года резкий рост сменился более умеренным. Средняя номинальная зарплата в стране составила 111,4 тыс. руб. Это на 12,5% больше, чем в 2024 году, и на 18,9% выше показателя 2023 года.
В первом полугодии 2026 года средняя номинальная зарплата по России достигла 119,2 тыс. руб., увеличившись на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Лидерами рейтинга городов с наиболее высокими зарплатами стали Новый Уренгой и Салехард. Средний заработок в этих городах составил 180,3 тыс. руб. и 170,1 тыс. руб. соответственно.
Последние места в рейтинге заняли Грозный, где средняя зарплата составила 54,1 тыс. руб., и Нальчик с показателем 56,2 тыс. руб.