Мэрия Томска заключила контракт на обучение сотрудников навыкам мобилизации

Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса занимается повышением квалификации и переподготовкой специалистов. Обучение проводится как по госзаказу, так и на коммерческой основе. В частности, на постоянной основе действуют программы по органическому сельскому хозяйству. Учреждение находится в ведении Минсельхоза России.