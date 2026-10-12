Мэрия Томска заключила контракт на обучение сотрудников навыкам мобилизации
Курс продлится 72 часа и обойдется бюджету в 170 тыс. рублей
12.10.2026, 07:21
Мэрия Томска заключила контракт с Томским институтом переподготовки кадров и агробизнеса на обучение пяти муниципальных служащих навыкам мобилизации. Стоимость соглашения составила 170 тыс. руб., следует из данных портала госзакупок.
Контракт был заключен с единственным участником после того, как вторую заявку на аукцион отклонили из-за отсутствия у компании лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Согласно техническому заданию, сотрудники мэрии в очной форме должны пройти курс обучения продолжительностью 72 часа. Программа включает изучение нормативно-правовых актов, формирование мобилизационных документов и планов, а также освоение практических навыков проведения мобилизации.
Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса занимается повышением квалификации и переподготовкой специалистов. Обучение проводится как по госзаказу, так и на коммерческой основе. В частности, на постоянной основе действуют программы по органическому сельскому хозяйству. Учреждение находится в ведении Минсельхоза России.