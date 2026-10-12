В Приангарье за три дня застрелили 32 медведя
Обновлено12.10.2026, 07:23
В Иркутской области с 9 по 11 октября застрелили 32 медведя. Всего за эти дни поступило 65 подтвержденных сообщений о появлении хищников, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.
Наибольшее число медведей зафиксировали в Ангарском, Братском, Усольском, Слюдянском, Чунском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Качугском, Тайшетском и Тулунском районах. Всего с начала периода активности хищников добыто 463 особи.
Как писал «Ъ-Сибирь», в связи с угрозой для населения с 18 сентября в Иркутской области действует режим повышенной готовности.