В Ростове свинина оказалась дешевле, чем в других городах области
12.10.2026, 06:32
Специалисты Ростовстата сравнили стоимость мяса в муниципалитетах Ростовской области. Результаты наблюдения по состоянию на 5 октября опубликованы на сайте ведомства.
Средняя цена килограмма свинины по региону составила 441,88 рубля. Наиболее доступной она оказалась в Ростове-на-Дону — 420,70 рубля за килограмм, самой высокой — в Шахтах, где за него просят 472,10 рубля.
Говядина в области стоит в среднем 733,88 рубля за килограмм. Дешевле всего её можно приобрести в Сальске — по 697 рублей, дороже всего — в Таганроге, где цена достигает 744,27 рубля.
Средняя стоимость килограмма кур в регионе равна 270,44 рубля. Минимальная цена зафиксирована в Миллерово — 254,23 рубля, максимальная — в Волгодонске, 286,39 рубля.