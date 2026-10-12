В Ростове возобновили движение по Западному мосту после атаки БПЛА
12.10.2026, 06:14
Ограничения, действовавшие на Западном мосту в Ростов-на-Дону после атаки беспилотников, сняты. Об этом 11 октября сообщила региональная Госавтоинспекция.
Движение по мосту перекрыли после атаки БПЛА в ночь на 10 октября. Проезд был остановлен на участке от пересечения улиц Всесоюзной и Портовой. Транспорт направляли в объезд: от улицы Портовой по проспекту Стачки до моста Сиверса и далее на выезд из города.
Ограничения действовали и на самом мосту Сиверса, однако днем 10 октября их отменили.