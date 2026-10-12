Защита экс-мэра Бийска Студеникина обжаловала приговор в кассационном суде
12.10.2026, 05:42
В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) 7 октября поступила жалоба защиты на приговор бывшему мэру Бийска Александру Студеникину по делу о халатности при расселении аварийного жилья. Дата слушаний пока не назначена.
Приговор Александру Студеникину городской суд Бийска вынес в феврале 2026 года. По ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) ему дали 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% жалования и лишили права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления сроком на два года. Однако от наказания экс-чиновника освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Это уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом еще в 2022 году. В нем указывается, что Александр Студеникин, занимавший пост главы Бийска в 2017–2022 годах, не принимал должных мер по расселению ветхих домов, в результате чего в непригодных и аварийных условиях проживали 192 человека.